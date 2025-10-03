Vicolo OFF apre le porte: a Civitavecchia un nuovo teatro targato Vicolo Cechov • Terzo Binario News

Vicolo Cechov, Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro nata a Civitavecchia nel 2010 e con sede anche nelle Marche a MonteGiorgio (Fm), apre un nuovo teatro a Civitavecchia: il Vicolo OFF in via Fratelli Cervi n.42.

Dalla professionalità ed esperienza di Roberto Rotondo e Fabio Astolfi, direttori artistici e fondatori di Vicolo Cechov, nasce l’idea di portare a Civitavecchia una nuova proposta teatrale e soprattutto un nuovo teatro. Il cartellone della stagione è ampio e darà appuntamento a tutti per scoprire il teatro improvvisato con spettacoli dalla trama imprevedibile ed il teatro di testo con rappresentazioni edite ed inedite, di stampo moderno e dal respiro cinematografico ed internazionale.

Si inizia questo weekend, il 4 ottobre alle 21 e il 5 ottobre alle 18, con lo spettacolo di improvvisazione “Catch Imprò, scontro brutale all’ultima battuta”, il “Fight Club dell’improvvisazione”, il format più divertente e veloce, caratterizzato da un ritmo frenetico e tanto umorismo con Fabio Astolfi, Davide Colapicchioni, Federica Mola, Fabio Pallassini, Valeria Gamma e Bernard Veronesi.

I direttori artistici Rotondo e Astolfi: “La prima regola del Catch Imprò è che non ci sono regole nel Cath Imprò. Spiegare cosa succede in uno spettacolo di Improvvisazione è impossibile perché può accadere di tutto ed è questa la caratteristica principale che ha fatto dell’Improvvisazione un irresistibile intrattenimento a livello mondiale. Dunque vi aspettiamo numerosi al Vicolo OFF questo weekend. Prenotate chiamando al +39 333 692 2474 (Fabio).”