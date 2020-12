Blocco traffico oggi a Roma, divieto circolazione veicoli a benzina Euro 2 nella Fascia Verde - Terzo Binario News

Previste limitazioni anche per motoveicoli e impianti termici

Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 17 e 18 dicembre nella Ztl Fascia Verde.

Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto alla circolazione sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: – Ciclomotori e Motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1- Autoveicoli Benzina Euro 2.

Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio. Il testo dell’ordinanza e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.

Dai suddetti divieti di circolazione veicolare, sempre nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono, derogate/esentate le seguenti categorie:

– veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;

– veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;

– veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;

– veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dall’Amministrazione di Roma Capitale;

– veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;

– veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;

– veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;

– veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell’Ordine dei medici;

– veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;

– veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.