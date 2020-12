Sala giuramenti intitolata ad Aulo Mechelli, responsabile ufficio anagrafe morto di Covid - Terzo Binario News

“Abbiamo intitolato la Sala Giuramenti di Roma Capitale, in via Petroselli, ad Aulo Mechelli, il funzionario che prestava servizio nel Dipartimento Servizi Delegati come Responsabile dell’Ufficio Verifiche per la P.A. – Rilascio Certificazioni per corrispondenza, deceduto lo scorso 8 aprile a causa del Covid“. Così Antonio De Santis, assessore capitolino al Personale.

“Si tratta di atto carico di valenza, simbolica e sostanziale, sia per l’importanza della sala che per il valore di Aulo Mechelli. Ricordo che ad aprile la decisione maturò immediatamente, per commemorare una persona e un lavoratore che tutti i colleghi ricordano come dedito al lavoro, con passione e disponibilità, anche oltre l’orario canonico. Porteremo il suo nome sempre con noi. Abbraccio tutti i suoi affetti e familiari, in particolare la moglie e i 4 figli. La figura di Mechelli è simbolica, rappresenta i tanti lavoratori capitolini che, ogni giorno, garantiscono il funzionamento dei servizi per la città”.

“Un impegno che si è moltiplicato nei giorni del lockdown, in particolar modo per assicurare le attività incomprimibili e indifferibili. Una squadra, in cui l’approccio collettivo deve fare la differenza, ma in cui le singole persone – proprio come Mechelli – hanno svolto un ruolo altrettanto determinante.Voglio quindi ricordare, attraverso Aulo, tutti i nostri dipendenti che in questi mesi così drammatici si sono ammalati o hanno perso la vita. Nei giorni scorsi anche la Polizia Locale, il settore scolastico e le realtà municipali purtroppo hanno vissuto dei lutti. Bisogna mettere sempre la persone al centro, la loro umanità, oggi a maggior ragione”.