Bloccato sullo scooter rubato, prima aveva provato un altro "colpo" • Terzo Binario News

Su viale Libia, un romano di 60 anni è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di uno scooter, con un particolare molto importante, non aveva le chiavi di accensione inserite, motivo che ha spinto i Carabinieri di pattuglia della Stazione Roma Viale Libia ad effettuare un controllo più approfondito.

I militari hanno appurato che il mezzo era stato rubato poco prima ad un cittadino filippino da via Santa Maria Goretti. Mentre i militari erano impegnati nelle attività di controllo sono stati raggiunti da un’altra persona, un cittadino tunisino, il quale ha raccontato che il fermato aveva tentato di asportare anche il suo scooter parcheggiato sulla stessa strada.

Per questo motivo, il 60enne è stato condotto in caserma ed arrestato per furto aggravato e tentato furto aggravato.

Il mezzo, oggetto del furto, è stato restituito al legittimo proprietario.