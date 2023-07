Bioma, a Civitavecchia il "Festival natura in contatto": gli eventi della settimana • Terzo Binario News

Il giorno venerdì 28 luglio alle ore 19:30 inizia il ciclo di conferenze, ad aprire la rassegna Andrea Flaccavento che affronta un tema molto attuale “Non si giudica un libro dalla copertina: le Razze umane esistono?

Inoltre i visitatori possono ammirare i 30 scatti fotografici dell’ artista olandese Koen Benjamin Lucassen, una selezione di scenari urbani provenienti da Città di tutto il mondo, le opere artistiche di Natasha Grillo e di Boggi Maria Teresa, le foto dell’Avifauna di Giovanni Canu. La Sensibilità & Spirito di Osservazione di Matteo Ruotolo e Details di Ludovica Liberati.

La prima esposizione di Funghi nel territorio di Civitavecchia a cura della Micologa Jessika K. Pinget Barrios.

Un percorso nei “Mirabilia Plantarum”, fra composizioni e trame botaniche, sequenze mutevoli di forme vegetali ed elaborazioni d’immagini per esplorare la bellezza del mondo delle piante e la vita pulsante che lo anima di Giovanni Salerno.

I Fossili d’Ismaele Di Claudio, l’ Arnia artigianale per Apicoltura realizzata da Alessandro Solfanelli, il materiale didattico dell’Associazione Astrofili Civitavecchiese, la meravigliosa storia dell’Azienda agricola Corrado Bellia di Avola (SR) con La coltivazione della Canna da zucchero in Sicilia, il Consorzio Mandorla di Avola e l’agricoltura etica dell’Azienda Agricola Vallicella di Marco Trappolini Ronciglione-Viterbo-Tuscia.

È possibile inoltre per i più giovani visitatori che risponderanno correttamente ad alcuni quiz scelti dalla associazione Bioma vincere pubblicazioni scientifiche, le domande saranno inerenti agli Enti che collaborano con il Festival:

Parco Regionale Marturanum – Comune di Barbarano Romano e Museo Naturalistico del Parco Marturanum “Francesco Spallone”

Il MAK | Museo Archeologico Naturalistico Minerario A. Klitsche de La Grange di Allumiere

Il Monumento naturale Palude di Torre Flavia,

Il Monumento Naturale La Frasca

-Le Riserve naturali della Regione Calabria Lago di Tarsia e Foce del fiume Crati.

Vi aspettiamo all’Antica Rocca di Civitavecchia in Via Calata della Rocca.

Mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e sera dalle ore 18.30 alle 23.00.

Come raggiungerci: dalla Stazione ferroviaria a Piedi 13 minuti, in Bicicletta 4 minuti, Oppure in Bus linea A B C D E Fermata consigliata Piazza Calamatta, Cotral, Navetta, Taxi.