Bimbo morto alle terme: atteso l'esito dell'autopsia • Terzo Binario News

È fissata per lunedì (domani) l’autopsia del bimbo di 8 anni morto il 17 agosto scorso alle terme di Cretone, a Palombara Sabina, centro in provincia di Roma, dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso un’operazione di svuotamento e pulizia.



In base a quanto si apprende l’attività peritale, affidata dai pm della procura di Tivoli che indagano per omicidio colposo, verrà effettuata all’istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma.



I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella struttura che è stata posta sotto sequestro. Acquisiti i video delle telecamere presenti nel complesso termale.

Chi indaga ascolterà anche i genitori del piccolo Stephan e le persone presenti al momento della tragedia. (ANSA)