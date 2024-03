Bimbo iperattivo sospeso dalla Melone di Ladispoli, Valditara manda gli ispettori • Terzo Binario News

Il Tar del Lazio aveva dato ragione alla famiglia del piccolo, che non è però ancora stato riammesso nell’istituto

Ha fatto discutere la notizia pubblicata ieri, a seguito dell’indiscrezione lanciata da La Repubblica, relativamente “l’allontanamento dalla comunità scolastica” del bimbo di 6 anni dalla scuola Corrado Melone di Ladispoli. Una decisione, che ha visto i genitori dello scolaro rivolgersi al Tar, che ha dato loro ragione. Nonostante questo però, sempre come riportato da Repubblica, come deciso dal Consiglio d’Istituto il ragazzo non potrà tornare a scuola.

A seguito di ciò, come riporta Lapresse, Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha disposto l’invio degli ispettori presso l’Istituto, proprio per capire le motivazioni della mancata riammissione a scuola del piccolo.

Seguiranno senza dubbio nuovi sviluppi