Bimbo di 12anni massacrato di botte da un 16enne: ricoverato al Bambino Gesù di Roma • Terzo Binario News

E’ stato portato a Roma all’ospedale Bambino Gesù con il setto nasale fratturato. L’episodio, denunciato dal sindaco sui social

Un bambino di 12 anni è stato picchiato in piazza Cavour, ad Anagni da un 16enne. Lo denuncia sui social il sindaco del comune Daniele Natalia: “Come sindaco, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra città”.

L’episodio ha avuto origine da una lite tra due gruppi di bambini. Uno di loro ha chiamato il fratello più grande, che ha colpito la vittima. Il primo cittadino ha annunciato che domani verranno interessati sul caso i servizi sociali e i responsabili saranno denunciati. Il bambino è stato portato a Roma all’ospedale Bambino Gesù con il setto nasale fratturato e dovrà proseguire le cure nei prossimi giorni.

Fonte, RaiNews24