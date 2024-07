Bilancio del primo mese di incendi per l'Avab Bracciano • Terzo Binario News

“La storia del primo mese di massima criticità incendi che va dal 15 giugno al 15 ottobre.

Questo primo mese ha visto tante associazioni del Lazio come l’Avab odv Bracciano, impegnate in prima linea accanto ai Vigili del Fuoco per il contrasto degli incendi.

Giornate calde, che con sacrificio sono state dedicate al territorio, alla salvaguardia della natura, in ogni sua forma vivente, mattina, pomeriggio, notte.

Il caldo torrido, il fumo, il fuoco, contrastati da tanta professionalità e dedizione..

L Avab odv Bracciano presente sempre in prima linea su vari scenari con capacità e costante impegno.

A tutti i volontari, in particolare ai volontari dell’ associazione Avab odv Bracciano protezione civile regione Lazio… Grazie.

Si continua a rammentare che nel periodo di massima criticità incendi c’è il divieto assoluto di accensione di incendi, che spesso sfuggono al controllo e fanno danni molto seri spesso gravi.

Se avvistate un incendio chiamate il numero verde 803555

Oppure i vigili del fuoco 115

Grazie a tutti soprattutto all Avab odv Bracciano per la presenza costante”.

Email avab.p.c@gmail.com.