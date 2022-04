Biblioteca "Cialdi", al Giovedì dell'Archeologia si parla di "Protostoria dell'Etruria" - Terzo Binario News

Per il ciclo di incontri “I giovedì dell’Archeologia, organizzati dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, il 21 aprile appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca Comunale “ “A. Cialdi”, Piazza Calamatta, 18.

Relatore sarà Francesco di Gennaro (già Soprintendente Abruzzo e Sardegna) che parlerà sul tema “Protostoria dell’Etruria. Ricostruire il passato senza i libri”.

La Preistoria, di cui la Protostoria fa parte, non potendo giovarsi di fonti letterarie, deve essere ricostruita passo per passo sulla base dei ritrovamenti archeologici. In questo difficile e lento percorso, negli ultimi settant’anni, grazie a continue scoperte e intensi studi, le vicende dell’età del bronzo e della prima età del ferro delle comunità del territorio medio-tirrenico della penisola italiana si sono venute a delineare nettamente, pur se non mancano contrasti di vedute tra gli studiosi.

La nascita di comunità statali, in precedenza ritenuta conseguenza dei contatti con i Greci colonizzatori dell’occidente, può essere illustrata come fenomeno maturato localmente nell’età del bronzo, in un territorio comunque da tempo integrato nel contesto mediterraneo.