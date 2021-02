Bianco Rosso e Verdone compie 40 anni - Terzo Binario News

Il film “Bianco, Rosso e Verdone“ oggi festeggia 40 anni. La pellicola di Carlo Verdone divenne cult, sulla scia del successo di Un Sacco Bello.

Si tratta di un comico road movie ambientato in Italia, nei primi anni ottanta, durante un fine settimana elettorale.

I protagonisti, le cui storie si intersecano varie volte durante il film, sono tre uomini in viaggio per raggiungere i rispettivi seggi elettorali, tutti e tre interpretati dall’attore romano: Furio, un funzionario logorroico e pignolo, Mimmo, un giovane ingenuo e buffo ma allo stesso tempo molto premuroso con sua nonna, e Pasquale, un emigrato del sud Italia residente a Monaco di Baviera, che deve recarsi a Matera per votare ma in Italia trova un’accoglienza tutt’altro che calorosa.