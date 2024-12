Bene le esercitazioni della Cinofila della ProCiv di Cerveteri a Macchia della Signora • Terzo Binario News

Le Unità della Protezione Civile hanno effettuato una prova simulata di due persone disperse, tempi di recupero estremamente positivi

Un Gruppo Comunale di Protezione Civile preparato e competente in ogni situazione. Si è svolta nei giorni scorsi la prova di verifica annuale di operatività dell’unità cinofila della Protezione Civile Comunale, il settore specializzato nel rintracciare persone disperse e che nel corso di escursioni o passeggiate in località boschive non riescono a far rientro al punto di partenza. L’esercitazione si è svolta a Macchia della Signora, luogo naturalistico di Cerveteri di estremo pregio, luogo di tantissime uscite per gli amanti dell’aria aperta e che in diverse occasioni è stato al centro della cronaca locale, episodi che hanno visto Forze dell’Ordine e forze di volontariato impegnate nel rintracciare persone o gruppi dispersi.

“Un’esercitazione che ha avuto un esito davvero positivo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il labrador Ariel, insieme al suo conduttore Pellegrino Picariello infatti, hanno superato con rapidità e grande conoscenza la prova, rintracciando con celerità le due persone simulatesi disperse nella Macchia. Oltre a Pellegrino e il suo Ariel, altre unità cinofile che hanno avuto modo di formarsi ed apprendere nuove ed ulteriori nozioni su questo servizio di Protezione Civile che in un territorio come il nostro in tante occasioni si è dimostrato essere di fondamentale importanza”

“Al Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni e a tutti i componenti del Gruppo e dell’Unità Cinofila – conclude il Sindaco Gubetti – il mio ringraziamento e plauso per la costanza con la quale sempre, continuano le proprie attività e continuano a formarsi. Miglioramenti e perfezionamenti che rappresentano un valore aggiunto ed un punto di riferimento imprescindibile per Cerveteri”.