"Bene la rotatoria al posto del semaforo sulla Mediana" • Terzo Binario News

Il Gruppo Civico Indipendente: “Le nostre proposte evidentemente erano funzionali”

“Non possiamo non apprendere con grande piacere, delle dichiarazioni del Consigliere D’Amico, apparse oggi sui alcuni media locali, con cui lo stesso, riferendosi al semaforo, fuori servizio ormai da tempo, che regolamentava l’incrocio tra la Mediana, viale Matteotti e viale Europa, ha affermato.

“Avendo a cuore la sicurezza dei cittadini che non può aspettare i tempi necessari, l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare quella che era una decisione già presa, ovvero procedere alla realizzazione di una rotatoria, una soluzione che risolverà in breve tempo due problemi in uno: quello della sicurezza e quello della viabilità. I lavori inizieranno nei prossimi giorni”.

Alla luce di ciò, in tutta verità, non possiamo che prendere atto della bontà delle nostre proposte che sottoponemmo già da tempo ed in più occasioni, all’attenzione dell’amministrazione e che sembrava fossero cadute letteralmente nel vuoto e nel silenzio più profondi, con le quali proponevamo quale plausibile soluzione, per l’appunto, la realizzazione di una rotatoria, https://www.terzobinario.it/ancora-spento-il-semaforo-sulla-mediana-a-civitavecchia/ ma che l’annuncio dell’imminente inizio dei lavori, confermano pienamente. A noi non interessano meriti, che lasciamo alla politica ed agli uffici competenti, bensì, quello che ci sta a cuore, è la sicurezza di tutti i cittadini, per la quale cerchiamo di dare volontariamente e disinteressatamente, il nostro umile contributo. Questa circostanza, è l’ulteriore prova che il partenariato costruttivo tra cittadino ed istituzioni, quello che pone in evidenza problemi di sicurezza e di decoro urbano, proponendo al contempo anche plausibili soluzioni, funziona. Può essere quell’occhio in più, non critico, ma collaborativo, che può arrivare laddove a volte, per tanti motivi, non arrivano quelli degli uffici competenti.

Ora, come dalle dichiarazioni del Consigliere D’Amico, al quale rinnovo la mia disponibilità a collaborare a migliorare determinati aspetti della Città, ci aspettiamo che nell’immediato, si proceda a mettere in sicurezza quell’intersezione stradale, con l’auspicio, che in questo caso, l’infrastruttura che si andrà a realizzare, sia studiata e progettata scientemente al tavolino in tutti i suoi dettagli prima della sua effettiva realizzazione ed in particolare, per quanto concerne il suo corretto posizionamento e l’ampiezza delle corsie di marcia. Evitando improvvisazioni e storture, così come accaduto nel caso della rotatoria tra la Mediana e via Benci & Gatti, ove ancora oggi, nonostante innumerevoli segnalazioni e solleciti, per effettuare la svolta in alcune direzioni, inevitabilmente, si è costretti a salire sui marciapiedi, specie se i veicoli, presentano particolari dimensioni”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA