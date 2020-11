Battilocchio: "Il Governo risponda sul blocco dei progetti solidali internazionali" - Terzo Binario News

Furioso il deputato azzurro: “Silenzio da Palazzo Chigi ma la questione riguarda i minori”

Da mesi i progetti solidaristici di accoglienza di minori stranieri, soprattutto bielorussi, presso numerose famiglie italiane sono stati bloccati. La causa è ovviamente l’emergenza Coronavirus. Il silenzio relativo a questo blocco sta diventando assordante per numerose famiglie che da anni ospitavano questi ragazzi, diventando un punto di riferimento importante per la loro crescita.

Da questi presupposti nasce l’interrogazione parlamentare che l’onorevole Alessandro Battilocchio in collaborazione con alcune associazioni del territorio ha rivolto al governo affinché si possano aprire dei tavoli di dialogo in grado di far ripartire questi affidamenti in sicurezza.

“Il presidente del consiglio comunale di Civitavecchia Emanuela Mari mi ha informato di questa situazione che interessa numerose famiglie del territorio. Da decenni porto avanti progetti di cooperazione solidaristici e so bene il valore che hanno per gli ospiti ma anche per gli ospitanti. Speriamo di avere presto delle risposte chiare ai nostri quesiti. L’interrogazione è ormai sul sito della Camera e a breve dovranno risponderci” ha dichiarato il deputato Alessandro Battilocchio.