Battilocchio: "Con il dl Aiuti si avviano risanamento e riconversione di Civitavecchia e Brindisi" • Terzo Binario News

“Con l’approvazione definitiva del ‘dl aiuti’ e la sua promulgazione si avvierà il nuovo percorso virtuoso per il risanamento e la riconversione delle aree industriali di Civitavecchia e di Brindisi ai fini dell’accelerazione della produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale”.

Lo annunciano in una nota i parlamentari di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis, firmatari dell’emendamento inserito dal Parlamento in legge.

La norma prevede che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è convocato, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni (con fondi PNRR e IPCEI) per il rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Civitavecchia e Brindisi, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici, nonché di rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della mobilità sostenibile e del Ministero per il Sud e la coesione territoriale”.

“Queste due aree hanno dato tanto al Paese in questi decenni. Ora ben venga il percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica: lo sosteniamo ed incoraggiamo. Ma venga comunque dedicata a Civitavecchia e Brindisi un’attenzione particolare, sul piano nazionale. Da ieri questo concetto non è più solo un auspicio ma una legge dello Stato. Grande soddisfazione”ha concluso Battilocchio, parlamentare del territorio di Civitavecchia.