Allerta caldo a Civitavecchia, in tre giorni si sale dal livello 1 al livello 2 • Terzo Binario News

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino relativo alle ondate di calore, in base al quale si prevede per Civitavecchia una allerta livello 1 per le giornate di oggi, domani e domenica con temperature fino a 30 gradi e temperature percepite fino a 35.

Salirà invece a livello 2 l’allerta nella capitale per le giornate di domani e dopodomani temperature percepite fino a 36 gradi.

Si raccomanda di mantenere la massima attenzione soprattutto nei confronti degli anziani e dei soggetti affetti da patologie per le quali sia sconsigliata l’esposizione prolungata ad alte temperature, nonché di evitare uscite non necessarie nelle ore più calde della giornata.