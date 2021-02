Battilocchio: "Buon lavoro al neo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito generale Serino" - Terzo Binario News

“Buon lavoro al Generale Pietro Serino nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

L’alto Ufficiale sarà alla testa di una Forza Armata impiegata in prima linea nelle Strade Italiane per la sicurezza di tutti, nei Teatri Operativi esteri per garantire la stabilità internazionale e, non ultimo, nella lotta contro l’emergenza pandemica che da un anno a questa parte sta mietendo vittime e danneggiando l’economia.

Questa nomina mi rende doppiamente orgoglioso perché il Generale Serino ha svolto il periodo da Tenente e da Capitano, nonché il Comando di battaglione presso il glorioso 11° reggimento Trasmissioni con sede a Civitavecchia, Reparto recentemente insignito dell’onorificenza di Cavaliere O.M.R.I. dal Presidente Mattarella. Viva l’Esercito, viva la Repubblica Italiana” lo dichiara il deputato Alessandro Battilocchio.