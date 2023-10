Basket, la Dinamo Ladispoli batte il Roma Nord 75-69 al PalaSorbo • Terzo Binario News

Il weekend perfetto delle squadre Supernova, dopo le vittorie in Serie B e in Serie D di Fiumicino e Maccarese, si è concretizzato domenica pomeriggio con la Mistercucina Supernova Dinamo Ladispoli che batte il Roma Nord 75-69 al PalaSorbo dopo una partita tirata e combattuta.

Davanti ad una cornice di pubblico che ha visto protagonisti come sempre quando gioca la Dinamo i tanti ragazzini del minibasket e giovanili, e’ andato in scena una partita che ha visto le due squadre lottare su ogni pallone con grinta e determinazione; i giovani romani hanno messo in difficolta’ fino alla fine i beniamini locali con la loro fisicita’ e atletismo, con i ragazzi ladispolani che a tratti sono sembrati troppo distratti.

Da un punto di vista del gioco crediamo ci siano margini di miglioramento enormi, ma e’ soprattutto in difesa che le cose vanno messe a punto, piu’ che altro come attitudine e capacita’ di concentrazione; in qualsiasi caso tutto e’ bene quello che finisce bene, era importantissimo riuscire a portare a casa questi due punti e cosi’ e’ stato, quindi bravi e complimenti a tutti.

Ora la testa e’ gia all’incontro di domenica prossima a Riano, contro la Lazio Pallacanestro 1932, incontro che sembra alla portata della qualita’, almeno potenziale, della compagine di coach Crocicchia.

Parziali: 19-17, 17-21, 21-18, 14-8

Mistercucina Dinamo Ladispoli: De Martino 4, Bernini 2, Mangiola 22, Verdone 7, Profumo, Fois 15, D’Alonzo 11, Valente, Di Francesco 10, Campolungo 4, Bucci ne, Guarragi ne