Base dello spaccio nell'appartamento: arrestato 35enne con reddito di cittadinanza - Terzo Binario News

Una base dello spaccio, realizzata in un appartamento, è stata individuata dagli uomini del commissariato Tuscolano, impiegati nei servizi per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle vicinanze di un edificio, su via dell’Acquedotto Alessandrino.

Ad essere arrestato un 35enne romano, il quale è stato trovato in possesso di quasi tre etti di hashish, suddivisi in varie taglie ed un importo di 90 euro. L’uomo, privo di attività lavorativa e fruitore del reddito di cittadinanza, al termine delle indagini è stato arrestato.