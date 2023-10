Erica La Rosa di Ladispoli reginetta di bellezza, è finalista nazionale di Miss Mondo Lazio • Terzo Binario News

Nella serata del 28/10/2023 Sulla MSC Crociera Grandiosa, si è svolta la selezione speciale di Miss Mondo Lazio, la quale ha decretato la prima finalista Nazionale e le tre finaliste Regionali.

Il grande evento è stato presentato da due volti noti nel mondo social e tv, Eleonora D’Alessandro e Jessica Mendola, le quali hanno saputo padroneggiare il palco con professionalità e simpatia mettendo in risalto i punti di forza delle nostre Miss.

Abbiamo visto per la prima volta insieme ai nostri giudici: Carlo Di Martino fondatore di Italian Concept, Ernesto Giampino fondatore della Giampino Academy e Cristian Bellini consulente d’immagine presso Mitici parrucchieri Mantova, le nostre nove Miss prescelte sulle note della sigla ufficiale di Miss Mondo Italia, in bikini ed abito elegante.

Durante la sfilata vi è stata un’intervista che ha fatto emergere ancora di più la vincitrice, Erica La Rosa garantendole il primo posto alle finali Nazionali che si svolgeranno a Gallipoli.

Inoltre a garantirsi l’accesso alle finali Regionali sono la seconda classificata Eva Zingaretti 16 anni Montorio Romano (RM), la terza classificata Kamylla Dos Santos 25 anni Vetralla (VT) è la quarta classificata Elisa Cianfrocca 20 anni Alatri (FR).

Infine le Miss: Martina Romani, Sabrina Dionisi, Irene Berretta, Sara Henderson e Benedetta Chierici continuano la corsa verso le finali Nazionali.

Un sentito ringraziamento a Tocci Sabrina, Agente Regionale Miss Mondo Lazio per aver permesso questa selezione speciale e a Italian Concept per aver dato la possibilità alle Miss di gareggiare sulla MSC Grandiosa e partecipare alla registrazione del nuovo format TV: la Nave della Bellezza per Mediaset Infinity, che uscirà sui nostri schermi questo Dicembre.