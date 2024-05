Baraccopoli abusiva in via Cilicia: abbattuti gli alloggi di fortuna, rimossi materiali e rifiuti • Terzo Binario News

Intervento della Polizia locale di Roma Capitale (Gruppo Spe); presente anche il personale dell’Ama

Baracche abbattute, rimossa parte dei materiali e dei rifiuti grazie all’ausilio di mezzi e personale Ama. Nell’ambito delle attività a contrasto dei fenomeni di degrado urbano, portate avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, ieri mattina una decina di agenti, appartenenti all’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) sono intervenuti in via Cilicia, per la presenza di micro insediamenti abusivi.

Le pattuglie hanno perlustrato l’intera area, rinvenendo una decina di alloggi di fortuna, tra baracche e tende, oltre giacigli vari, presenti sia nella parte immediatamente sottostante il tunnel presente sulla via, sia nell’area compresa tra la sede stradale e il cavalcavia ferroviario.

Dato l’ingente quantitativo di rifiuti rinvenuti, le attività di pulizia e bonifica dell’intera zona proseguiranno in più giornate. Al momento dell’intervento della Polizia Locale nessuno dei dimoranti è stato trovato sul posto.