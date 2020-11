Baracca di clochard a fuoco a Ladispoli, intervento dei Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

Una baracca situata sotto il cavalcavia è andata a fuoco poco fa a Ladispoli. Nessun ferito ma pericolo imminente per la presenza di alcune bombole di gpl presenti lì nei pressi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bracciano mentre i colleghi di Cerenova, di rientro da un incidente stradale a Fiumicino sono venuti a supporto.

In fiamme una abitazione di fortuna, in una zona dove si concentrano molti senza tetto. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.