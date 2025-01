Bandi Pmi Lazio, Dionisi: "Importante quello sulla digitalizzazione" • Terzo Binario News

La sottolineatura del residente della Piccola Industria di Unindustria Cristiano Dionisi, a cui si aggiunge il presidente di Civitavecchia Fabio Pagliari: “Segnale importante per la città”

Oggi venerdì 10 gennaio 2025 si sono tenuti due appuntamenti per le PMI del Lazio promossi dalla Regione Lazio e dedicati alla presentazione dei bandi Voucher Expo Osaka, Voucher Digitalizzazione, Bando artigianato.

Nella mattinata a Civitavecchia, nella sede dell’Autorità portuale, il Presidente della Piccola Industria di Unindustria Cristiano Dionisi e il Presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari sono intervenuti accanto alla Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, al Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini e alle consigliere regionali Emanuela Mari e Marietta Tidei.

“C’è una grande sinergia e collaborazione con Lazio Innova – ha sottolineato Cristiano Dionisi – e voglio sottolineare l’importanza di questi bandi per la crescita delle PMI e il ruolo rilevante delle imprese di Civitavecchia che può e deve essere valorizzata in altri ambiti produttivi. Sono diversi gli strumenti che sono stati illustrati, dal bando Osaka a quello sull’ internazionalizzazione, però evidenzierei in particolare quello sulla digitalizzazione perché rappresenta più di tutti l’esigenza delle Pmi del territorio di potenziare alcuni assi in modo da poter affrontare al meglio le incertezze che appaiono all’orizzonte”.

“Grazie alla Regione Lazio e a Lazio Innova per aver organizzato questo appuntamento già nella prima settimana di attività dell’anno”, ha dichiarato Fabio Pagliari. “Questo è un segnale importante per Civitavecchia e testimonia ancora una volta con forza la grande vicinanza della Regione al territorio ed in particolare della Vicepresidente Roberta Angelilli a cui va tutto il nostro apprezzamento. Il 2025 sarà un anno che, per forza di cose, definirà il nuovo sviluppo del territorio: in questo scenario è importante sapere che la Regione Lazio sarà al nostro fianco non solo nei tavoli istituzionali, ma anche come partner tecnico di tutte quelle aziende che vogliono approfittare per investire in nuove tecnologie, in nuovi settori, attraverso un’ottica proattiva e non prettamente difensiva”.

Nel pomeriggio la replica a Viterbo, presso lo Spazio Attivo Lazio Innova in via Faul, dove alla presenza della Angelilli e di Marcolini, e del Presidente della Camera di Commercio Rieti Viterbo Domenico Merlani, è intervenuto anche il Presidente di Unindustria Viterbo Andrea Belli:

“La proiezione internazionale delle nostre aziende è cresciuta in maniera decisiva negli ultimi 15 anni e l’espansione all’estero delle imprese è un’opportunità di crescita e consolidamento che rafforza anche il tessuto imprenditoriale del Lazio. I voucher Internazionalizzazione PMI offrono uno strumento semplice ed efficace per favorire la massima partecipazione delle imprese che desiderano espandersi sui mercati internazionali. Il voucher riduce i costi di ingresso nei mercati stranieri e finanzia attività come la partecipazione a fiere. I voucher Expo Osaka 2025 aiuteranno a presentare il meglio delle nostre imprese, dimostrando come la creatività, la qualità e la passione italiana siano in grado di conquistare anche i mercati più esigenti, con aziende che si faranno portavoce dell’eccellenza del Made in Lazio in Giappone. Viterbo, in particolare, ha raddoppiato il proprio export come è emerso dal recente studio presentato a novembre “Le economie di Rieti e Viterbo: sfide e potenzialità dei due territori nel panorama internazionale che cambia”: ha un valore complessivo di 404 milioni di euro, ma l’export aggiuntivo realizzabile è di 174 milioni. Ben vengano quindi le nuove opportunità di internazionalizzazione”.