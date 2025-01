Bandi Pmi Lazio, a Civitavecchia la vice governatrice Angelilli: Questo è un territorio strategico per la Regione" • Terzo Binario News

La Regione Lazio ha organizzato due incontri, a Civitavecchia e a Viterbo, per illustrare alle imprese del territorio le nuove opportunità e i bandi previsti per il 2025, proseguendo nel suo impegno a supporto della crescita e dell’innovazione delle aziende locali, anche grazie al contributo del Programma FESR Lazio 2021-2027.

Le misure sono state illustrate da Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, e dal presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.

Il primo appuntamento si è svolto questa mattina presso la Sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale a Civitavecchia e ha visto la partecipazione di Marco Piendibene, sindaco di Civitavecchia; Emanuela Mari, presidente II Commissione – Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli del Consiglio regionale del Lazio; Marietta Tidei, vicepresidente XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale del Lazio; Cristiano Dionisi, presidente della piccola industria di Unindustria; Fabio Pagliari, presidente Unindustria Civitavecchia; Paolo Sacchetti, presidente Federlazio Civitavecchia; Alessio Gismondi, presidente CNA Civitavecchia.

«Questi bandi rappresentano un’opportunità concreta per le imprese laziali di crescere e innovarsi, rafforzando la propria competitività a livello globale. Il nostro sostegno è rivolto in particolare alla digitalizzazione, alla cooperazione e alla presenza internazionale sui mercati esteri del tessuto produttivo locale, per accompagnare le aziende del territorio verso una crescita sostenibile e inclusiva. Si è arrivati all’emanazione dei bandi dopo aver discusso con parti sociali e associazioni datoriali. L’obiettivo è favorire un percorso di modernizzazione e apertura del Lazio ai mercati globali, stimolando al contempo la ripresa economica e l’occupazione, per cogliere al meglio le sfide del prossimo futuro», ha dichiarato Roberta Angelilli che aggiunge: «Qui a Civitavecchia c’è stato un lavoro finalizzato all’interesse del territorio con le consigliere Mari e Tidei perché questo viene considerato un comune strategico dalla regione, un territorio che richiede maggiore attenzione per le condizioni di sviluppo. La zls è il frutto di un lavoro di squadra, con l’aiuto del Ministero della Coesione con un’approvazione a ottobre urgente per un’ area applicazione di 500 ettari di cui 150 nel porto e 350 fra zona industriale e retroportuale. Le modifiche urbanistiche del Pincio sono in continuità con l’Amministrazione precedente, con vista sul rispetto dell’ambiente».

Tutte e quattro le misure presentate sono gestite da Lazio Innova tramite la piattaforma on line GeCoWEB Plus.

Il primo bando, “Sostegno alle imprese cooperative”, mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per favorire l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle imprese cooperative, supportandone la sostenibilità ambientale e l’economia circolare e promuovendo la formazione e la specializzazione del personale, rafforzando inoltre reti, partnership e filiere di cooperative. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione dal 9 aprile 2025 fino al 19 dicembre 2025.

Parallelamente, è disponibile il nuovo Voucher Digitalizzazione PMI, che punta a incentivare l’innovazione tecnologica. Grazie a un budget di 13 milioni di euro, le imprese potranno ottenere contributi a fondo perduto per sostenere le imprese che intendono acquistare tecnologie digitali e servizi, idonei ad aumentarne l’efficienza e la competitività. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 14 febbraio 2025.

Il Voucher Internazionalizzazione PMI destina, inoltre, 5 milioni di euro alle imprese del Lazio che partecipano alle Fiere Internazionali, per favorirne l’accesso ai mercati esteri e sostenere i processi di internazionalizzazione. Il bando è attualmente attivo e si chiuderà il 15 gennaio 2025.

Infine, la Regione Lazio guarda oltre i confini nazionali con il Voucher Expo Osaka 2025, pensato per sostenere le aziende che desiderano partecipare all’Esposizione Universale in Giappone nella settimana dedicata alla Regione Lazio dal 17 al 24 maggio 2025. Il bando stanzia 500mila euro e l’impresa potrà ricevere un contributo massimo di 10.500 euro, resterà aperto fino al 24 gennaio 2025 e offre finanziamenti per coprire i costi di promozione e logistica, consentendo alle aziende di rappresentare l’eccellenza del Lazio su un palcoscenico globale.

Maggiori dettagli e modalità di accesso ai bandi sono disponibili su lazioinnova.it.