Banda del pit-stop a Colle degli Abeti: in quattro minuti il furto delle ruote • Terzo Binario News

Gli pneumatici razziati a una Smart, danneggiata una Panda; la rabbia del cdq

Praticamente quattro minuti: dalle 5,14 alle 5,18 di oggi. Amaro risveglio per i residenti di via Don Tonino Bello, zona Colle degli Abeti: una Smart a cui sono state rubate le ruote, una Panda con il vetro rotto. A quanto pare, da quest’ultimo veicolo è stato “prelevato” il cric, utilizzato poi per razziare gli pneumatici dell’altro mezzo. Entrambi gli abitacoli erano parcheggiati a breve distanza l’uno dall’altro. Nelle vicinanze un complesso residenziale.

“Da tempo – dice Fabio Piccinelli, presidente del Cdq Caat Colle degli Abeti – chiediamo più sicurezza e l’installazione di telecamere che consentano di individuare i responsabili. Ci appare strano in un mondo, dove si vive di statistiche, che qualcuno non si stia accorgendo dell’aumento esponenziale dei furti e di tutti quei reati predatori in genere”.

“Proprio in questi giorni – continua Piccinelli, contattato da Terzo Binario per i fatti noti, ossia la sparatoria a Villaggio Falcone, a seguito della quale una donna è deceduta, i comitati si sono riuniti firmando una carta di intenti, per chiuede più sicurezza. È un problema sentito nel territorio. È chiaro che va risolto, con una postazione delle forze dell’ordine e servizi mirati”.