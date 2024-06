Fuga di gas in una palazzina ad Aranova. Il tutto è avvenuto poco dopo le 23 in via Cuglieri. Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra 4A.

Dopo i rilievi del caso, con strumentazione idonea e in collaborazione con l’Italgas, i nuclei familiari temporaneamente sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni.