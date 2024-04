Il colpo, nella notte, in via Carlo Emery. In azione i soliti ignoti: secondo quanto appreso, hanno forato il muro all’esterno della stazione di Saxa Rubra. Dopodiché, si sono fatti largo nel bar. Qui hanno prelevato il contante dal fondo cassa (300 euro) e poi hanno razziato i tabacchi (il cui valore è da quantificare).

Sul posto la Polizia: indaga il commissariato Flaminio.