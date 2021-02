Banchetto di Italia Viva Anguillara per la petizione anti nazi - Terzo Binario News

“Come Italia Viva Anguillara sosteniamo la raccolta firme organizzata dal Comune di Stazzema per la presentazione di una legge di iniziativa popolare “contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Anche ad Anguillara è possibile firmare, a partire da questo pomeriggio con il banchetto ANPI.

Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale l’importanza di estendere l’iniziativa anche sulle piattaforme social, segnando un principio e una volontà d’intervento specifico e necessario.

“Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così: il fascismo a mio avviso è l’antitesi delle fedi politiche, il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui.” Sandro Pertini “

Italia Viva Anguillara