Bambino di 5 anni precipita dalla finestra a Capena • Terzo Binario News

Il piccolo è in gravi condizioni

Un bambino di 5 anni è precipitato dalla finestra. È quanto avvenuto ieri, 18 agosto, a Capena. Il piccolo è stato elitrasportato al Policlinico Agostino Gemelli in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Come riportato da Rainews, il bimbo stava giocando con il fratellino più piccolo. Ma a un certo punto, per motivi ancora in fase di accertamento, è caduto dalla finestra: un volo di quasi otto metri. Immediati i soccorsi da parte del personale medico del 118.

Foto Facebook La piazza di Capena