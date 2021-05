Baldo degli Ubaldi, accesso metro chiuso e commercianti allo stremo: il sit-in - Terzo Binario News

“Abbiamo organizzato un sit-in fuori dalla fermata della metro A Baldo degli UbaldI perché, a seguito di alcuni lavori all’interno della stazione, dal 14 maggio è chiuso un accesso e gli utenti possono utilizzare solo quello a Via Baldo degli Ubaldi n. 45. Questo crea pesanti ripercussioni ai commercianti della zona, ai quali rivolgiamo la nostra vicinanza per i disagi subiti”. Lo dichiarano in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini e il coordinatore della Lega in XIII Municipio, Angelo Belli in merito all’iniziativa di martedì 25 maggio.

“Campidoglio, Atac e Municipio XIII stanno di fatto abbandonando la cittadinanza e questo territorio, non fornendo risposte concrete alle istanze emerse. La zona è piena di tante piccole e medie attività, molte a conduzione familiare, che in questo periodo stanno incontrando grandi difficolta, poiché oltre alla crisi economica degli ultimi anni si è aggiunta anche l’emergenza Covid. Inoltre, solo un anno fa erano terminati i lavori straordinari di rifacimento dell’intera stazione della metropolitana”.

“E ora, i problemi sembrano non finire mai, a causa stavolta anche dell’inefficienza del Campidoglio, che non riesce a completare i lavori e riaprire un ingresso della metro, che risulta vitale anche per il tessuto produttivo di questa zona di Roma. Noi continueremo a mantenere alta l’attenzione su queste tematiche molto sentite dalla cittadinanza, che purtroppo è stata penalizzata anche e soprattutto dalla totale incapacità gestionale dei Cinque Stelle”