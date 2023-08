BackToHogwarts: Tarquinia si prepara per un primo settembre magico a tema Harry Potter • Terzo Binario News

Come attraversare la parete del binario 9 e tre quarti e tuffarsi nel mondo magico: venerdì primo settembre 2023 torna #BackToHogwarts, un’intera giornata dedicata ai fan di Harry Potter, e Tarquinia si trasforma nella capitale della magia raccontata dalla penna di JK Rowling.

Dopo la splendida esperienza dello scorso anno, lextra.news e la libreria caffè La Vita Nova riprendono in mano le bacchette per celebrare il giorno che, nella saga, segna la riapertura della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Si parte in mattinata per vivere idealmente assieme la partenza dell’Hogwarts Express: appuntamento alla libreria caffè La Vita Nova – in via Giosuè Carducci – alle 10 per vivere l’emozione della cerimonia di smistamento, con tanto di Cappello Parlante pronto ad assegnare grandi e piccini a ciascuna delle quattro casate di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

Nel pomeriggio, poi, lo spettacolo della lettura itinerante: dalle 17 e 30 – appuntamento sempre in libreria caffè – parte un percorso tra luoghi pieni di fascino della città di Tarquinia scandito dai brani più significativi di “Harry Potter e la Camera dei Segreti”. E non mancheranno sorprese e suggestioni. In questo curioso corteo di maghi e streghe, una giuria selezionerà i costumi le maschere migliori per premiarli con dei buoni per l’acquisto di libri.

In serata, poi, via alla festa: dalle 22 al Capolinea Caffè, in cima all’Alberata Dante Alighieri, inizierà a suonare la musica del Potter Party, festa a tema a ingresso libero – ma sarà molto apprezzato chi indosserà un dettaglio “magico” – con alla consolle i dj Leo e Tiz.

Non solo: il primo settembre e per tutto il weekend alcune attività di Tarquinia proporranno, pietanze, bevande, prodotti o idee ispirate al mondo magico di JK Rowling per stimolare la curiosità degli appassionati o, perché no?, avvicinare all’universo potteriano chi ancora non ne sa nulla o quasi.

#BackToHogwarts è organizzato da lextra.news e dalla libreria caffè La Vita Nova, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile. Ulteriori info sull’evento possono essere trovati sulla pagina Instagram @lextra_news.

