Azzurro Donna con la coordinatrice regionale Emanuela Mari: ecco gli interventi - Terzo Binario News

Come in tutte le regioni d’Italia anche nel Lazio si è tenuta la conferenza stampa di Azzurro Donna relativa alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A presiedere la conferenza moderata dal giornalista Luca Grossi è stata la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Emanuela Mari.

Sono intervenuti i deputati Anna Grazia Calabria, Maria Spena, Alessandro Battilocchio ed i senatori Maurizio Gasparri e Catia Polidori. Proprio la Polidori, che ricopre il ruolo di coordinatrice nazionale di Azzurro Donna ha sottolineato l’importanza di celebrare questo giorno per tutte le donne vittime di violenza. A tal proposito la stessa Polidori ha presentato alla camera l’istituzione del soccorso di libertà che è stata illustrata da diverse relatrici. Un progetto di legge che darebbe sostegno a tutte quelle donne che decidono di denunciare la violenza.

Hanno partecipato alla conferenza anche Elisa Mauro, Coordinatrice provincia di Roma, Francesca Bufalini, Coordinatrice provincia di Viterbo, Alberta Pais, Coordinatrice provincia di Rieti, Moira Rotondi, Coordinatrice provincia di Frosinone e Anna Zannella, Coordinatrice provincia di Latina e Silena D’Angeli del centro antiviolenza di Rieti. Numerosi gli interventi delle referenti comunali come Tommasa Pala di Tolfa.

I saluti iniziali sono stati dati dal coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone e dalla signora Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro (ragazza uccisa e violentata nel gennaio 2018).

“Grazie a tutte le istituzioni che hanno partecipato. Lottiamo per un mondo migliore in cui la donna non debba subire violenze di alcun genere. Sin dalle scuole dobbiamo imparare ad insegnare il rispetto e a denigrare la violenza” ha dichiarato Emanuela Mari.