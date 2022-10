Autopsia su Alessio Galatolo ieri a Civitanova • Terzo Binario News

Esame sul corpo del civitavecchiese effettuato dal medico legale Roberto Scendoni, sono previste due cerimonie di commiato: una nelle Marche e una a Civitavecchia

Effettuata l’autopsia sul corpo di Alessio Galatolo, il 45enne di Civitavecchia morto il 18 ottobre a Civitanova Marche probabilmente per overdose.

Secondo quanto riportano i colleghi di Cronachemaceratesi.it, l’esame è stato svolto ieri mattina all’obitorio di Civitanova dal medico legale Roberto Scendoni supportato dal tossicologo Rino Froldi.

Si dovrà però attendere l’esito delle analisi per capire quale sostanza abbia provocato il malore fatale a Galatolo. Il civitavecchiese era stato ritrovato in casa dal coinquilino privo di sensi e dagli accertamenti svolti sin qui si è sentito male per una overdose. Portato in ospedale, è morto cinque ore più tardi.

Previste per Alessio Galatolo due cerimonie funebri: una a Camerino e una funzione a Civitavecchia. Il 45enne, ex dipendente comunale di Civitanova, è morto il 18 ottobre.

Dalle indagini effettuate dai carabinieri della Compagnia di Civitanova c’erano altre due persone con lui nell’appartamento che però se ne sarebbero andate prima che il 45enne accusasse il malore che lo ha stroncato. Una settima prima del decesso Galatolo venne portato in ospedale in seguito a un malore capitatogli mentre si trovava in un appartamento occupato. Provvidenziale in quel caso la corsa del 118 in ospedale.

La notizia della sua morte ha lasciato sotto choc tre città: Civitanova, dove viveva da alcuni anni e dove aveva lavorato come dipendente comunale nel settore bilancio, Civitavecchia dove è nato ed ha trascorso la sua infanzia e infine Camerino dove ha studiato Giurisprudenza.