A bruciare una Mini che viaggiava verso nord, sul posto i Vigili del Fuoco

Auto in fiamme sull’Aurelia, nei pressi di Castel di Guido, in direzione nord, nei pressi del bivio per Fregene e Testa di Lepre.

Inghiottita dalle fiamme una Mini, bruciata per circa una decina di minuti.

Sul posto di stanno portando i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.