Auto in fiamme in via Palermo a Ladispoli • Terzo Binario News

Questa mattina intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri in Via Palermo in Ladispoli per un incendio automobile.

All’ arrivo sul posto gli uomini della ventisei hanno trovato un’autovettura di media cilindrata completamente avvolta dalle fiamme.

La stessa era parcheggiata al di sotto di una palazzina adiacente a dei negozi e di attività commerciali.

Subito cominciate le operazioni di spegnimento hanno estinto molto rapidamente le fiamme salvaguardando le abitazioni e strutture limitrofe.

Non si sono registrati feriti. Sul posto anche Polizia Locale e Polizia di Stato.