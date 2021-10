Aurhelio: "La mozione antifascista di Tidei per Santa Marinella passa con i voti dell'opposizione " - Terzo Binario News

“Seduta caratterizzata dai fuochi d’artificio finali, quando si è giunti al quarto punto dell’ordine del giorno.

La “segnalazione gruppi eversivi di ispirazione fascista”, mozione del Sindaco proposta a sorpresa che con un sorpasso futurista, ha staccato tutte le altre in coda cronologica, ha aperto una voragine.

Praticamente, come nella migliore pellicola hollywoodiana “Kramer contro Kramer”, i consiglieri della la lista Tidei abbandonavano Tidei, insieme a qualche membro dell’opposizione, al punto da far affermare al Sindaco la fatidica sentenza: “ecco i fascisti che abbandonano l’aula”.

Dopo pochi interventi, sul filo di un numero legale – garantito dall’opposizione che, già diceva tutto sull’insuccesso della manovra del Sindaco – la mozione passava. Al caro prezzo di far affermare al sindaco che la mozione antifascista, non veniva votata dai consiglieri fascisti della lista Tidei che però lo mantengono in sella. Praticamente, secondo il sillogismo aristotelico, Tidei è ancora al governo grazie ai fascisti, nel 2021!

Nella carriera del Sindaco, una sommitale pagliacciata masochista di questo genere, non si era mai vista. Il tentativo di coagulare intorno a sé più larghi consensi, si è di fatto infranto sulla maggioranza del Sindaco Tidei, proprio all’alba del 28 Ottobre, anniversario della Marcia su Roma. Sipario”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio