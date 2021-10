Loddo: "Manifesti per divulgare il bando per i buoni pasto di Ladispoli" - Terzo Binario News

Lettera del consigliere Giuseppe Loddo all’assessore Fiovo Bitti affinché si attivi perché suo buoni pasto venga allargata la comunicazione tramite manifesti.

“Come già segnalato in occasione del bando sui buoni pasto del 2020 faccio presente la necessità/opportunità di pubblicizzare il bando anche per mezzo di affissione dei tradizionali manifesti da apporre, oltre che sulle plance preposte, nelle immediate vicinanze della Caritas, Chiese e Associazioni di Volontariato e nei pressi degli esercizi commerciali convenzionati.

Lo scorso anno molti cittadini mi avevano contattato per aver scoperto in ritardo l’esistenza del bando per l’ottenimento dei buoni pasto, stante l’impossibilità di accedere alla comunicazione digitale, e visto che la pubblicizzazione dell’avviso è avvenuta essenzialmente su testate giornalistiche on line e sui social, non hanno appreso per tempo l’esistenza di questa opportunità.

Non tutti – soprattutto le persone anziane – dispongono degli strumenti e delle conoscenze per poter attingere le notizie dalla rete e dai social”.

Consigliere Comunale G. Loddo