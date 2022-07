Augusto Superchi è il nuovo delegato al Palio di Allumiere • Terzo Binario News

Augusto, scelto dal Sindaco Luigi Landi in accordo con l’Associazione delle Contrade e alla Pro Loco, ricoprirà lo stesso ruolo che fu del padre, il compianto Angelo.

“Mi sembra doveroso – ha dichiarato – ringraziare il sindaco e tutti i ragazzi del consiglio comunale per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo ruolo”.

“ Dopo 5 anni di assenza ritorna il delegato al Palio, infatti

l’ultimo è stato mio padre.

Ho accettato la proposta del sindaco Landi sia perché dopo nove anni di esperienze fatte come responsabile in due scuderie di due contrade è giunto il momento per me di affrontare nuove sfide ma anche e soprattutto perché lavorare per il Palio è un onore per me e mi dà la

possibilità di portare avanti i principi di mio padre. Quello che vorrei è aiutare le contrade a riportare in alto il Palio e la razza del grigio di Allumiere, per poter tornare alla situazione di qualche anno fa quando venivano da fuori a prendere asini qui , mentre ora purtroppo è il contrario.”

Soddisfazione è stata espressa dai Presidenti delle sei Contrade e dall’Associazione delle Contrade “Agostino Chigi” riguardo la nomina di Superchi. “La Nomina di Augusto a delegato al Palio ci fa molto piacere, sia perché finalmente abbiamo un referente ufficiale col quale poterci rapportare e poter discutere idee e problemi riguardanti il Palio e la situazione in generale delle Contrade, sia perché crediamo che Augusto possa riportare nel Palio lo spirito che per decenni ha portato sua padre, l’indimenticato Angelo Superchi.”