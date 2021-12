Auguri di Natale dei negazionisti no green pass a piazzale Roma a Ladispoli - Terzo Binario News

“Sabato, 18.12.21 dalle ore 16 alle ore 18 i cittadini amanti della Costituzione italiani, che credono nella Democrazia e nello Stato di Diritto, nuovamente manifesteranno in Piazzale Roma, davanti alla stazione FS di Ladispoli.

L’appuntamento solito permetterà ancora una volta dialogare con i curiosi che sono attratti dai cartelloni, uomini sandwich, dai discorsi fatti con il megafono, per esporre i rischi autoritari sempre più evidenti di una vera dittatura: il green pass equivale ad una legge raziale che genera la discriminazione che, inoltre, genera un obbligo surrettizio a sottoporsi a trattamento sanitario sperimentale (per poter lavorare e socializzare), spacciato per vaccino anti covid19, mentre è solo un farmaco sperimentale mRNA che rende le persone OGM visto che modifica il DNA delle persone.

Tutte le privazioni di libertà fondamentali, garantite dalla Costituzione italiana, dimostrano che la propaganda di regime veicolato dai mass media dal 31.1.2020 ad oggi è riuscita ad ingannare bene la “gente comune”, a creare quel “pensiero unico” che ha fatto identificare i cittadini con le “menzogne Covid19” profuse dai Governi Conte e Draghi ed i loro accoliti che siedono nelle Istituzioni che acriticamente tollerano le violazioni dei Diritti dell’Uomo.

L’incontro in piazza servirà anche per scambiarsi gli auguri di un buon Natale e un migliore Anno Nuovo che si spera porti nuovamente l’Italia ad essere un paese libero, con cittadini facilitati nell’espressione delle loro potenzialità positive da mettere a disposizione della comunità così che ci possa essere un progresso generale per tutti e non solo utili per le case farmaceutiche, la finanza internazionale e quei “quattro consulenti” al servizio delle “falsità di uno Stato dittatoriale” unico al Mondo nel accanirsi contro la gente manipolata, ingannata ed obbligata ad andare contro la propria salute, contro gli interessi privati e della comunità (tutte cose garantite dalla Costituzione!).

Il Gruppo Dharma, il gruppo Yoga, delle Meditazioni del Mercoledì, il Circolo FdI “G. Almirante”, i promotori del REFERENDUM, nonché gli amici di “Giustizia e Libertà”, augurano a tutti i cittadini un felice e sereno periodo festivo all’insegna della Solidarietà, dell’Amore e dei Valori Umani che hanno reso la nostra Civiltà grande e l’Italia un Paese invidiato da tutti per il suo patrimonio artistico – culturale/scientifico – architettonico, potenza industriale e stile di Vita. L’augurio per l’anno che verrà è di rivedere risorgere l’Italia come la Fenice che rinasce dalle ceneri e visto che siamo nel periodo del Solstizio Invernale, l’Italia sconfiggerà le tenebre e noi tutti vedremo il trionfo della LUCE.

La manifestazione apolitica, apartitica e pacifica permetterà a chiunque di esprimere la propria opinione, convinzioni e ragioni così da esercitare il pluralismo e sostenere energeticamente la rinascita della Democrazia.

Vi aspettiamo numerosi sabato, 18.12.21 dalle ore 16 alle ore 18 per manifestare per i nostri diritti lesi e scambiarci gli auguri per risorgere nella Pace, Libertà e nel Benessere generale a tutela dei valori etico-morali della nostra cultura Cristiana, tutto questo accadrà nel Piazzale Roma davanti alla stazione FS di Ladispoli, perché la Speranza è l’ultima a morire”.

Raffaele Cavaliere