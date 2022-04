Attraversa la strada e si accascia a terra: morta un'81enne a San Giovanni - Terzo Binario News

La Polizia Locale del VII Gruppo Appio è intervenuta per la messa in sicurezza e la chiusura di Via Faleria, all’incrocio con Via Magna Grecia, per un decesso a causa malore di una donna di 81 anni .

La signora, residente in zona, era intenta ad attraversare la strada, quando improvvisamente si è accasciata al suolo. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale medico. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.