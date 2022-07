Attilio Berni e i suoi fantastici sax in concerto al Rione Casaccia a Cerveteri • Terzo Binario News

Un concerto straordinario a Cerveteri. Ad organizzarlo è il Rione Casaccia Vignola, all’interno dell’Oratorio San Michele Arcangelo di Piazza Giacinto Bruzzesi. Ad incantare il pubblico, sarà il Maestro Attilio Berni, ideatore del Museo del Saxofono e riconosciuto universalmente come uno dei più grandi collezionisti al mondo del celebre strumento ideato da Adolphe Sax.

L’appuntamento è per venerdì 22 luglio alle ore 21:00 e l’ingresso è libero e gratuito.

Con l’evento di Attilio Berni, “SaxAppeal – Il Saxofono e le sue metamorfosi, da anonima pipa di nickel a stereotipo musicale dell’erotismo”, prosegue dunque la ricca estate di eventi promossa dal Rione Casaccia, che conferma quanto sia importante il lavoro Rionale per la città e per una zona storica del paese come quella della Casaccia.