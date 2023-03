Assessora Antonelli: "A Fiumicino nascono due comunità energetiche" • Terzo Binario News

“Grazie all’opera di sensibilizzazione avviata dall’assessorato alle attività produttive sul tema, nascono a Fiumicino due comunità energetiche”. Lo ha detto l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli durante il suo intervento al convegno di Legambiente Fiumicino che si è tenuto ieri pomeriggio presso la Casa della Partecipazione di Maccarese.

“La sfida lanciata – aggiunge – è stata raccolta, in prima istanza, proprio dal mondo agricolo, in particolar modo dalle aziende del Biodistretto Etrusco Romano, che hanno ben accolto le informazioni fornite durante gli incontri pubblici svolti, decidendo di costituire due comunità energetiche nella zona di Maccarese-Fregene e Torrimpietra. Grazie ad una delibera di Giunta il Comune ha aderito a queste nuove entità, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione al tema del risparmio energetico”.

“Ricordiamo – prosegue l’assessora – che tutti possono far parte di una comunità energetica e anche chi non ha pannelli solari può aderire ed usufruire dell’energia prodotta e messa in rete. Difatti funzionano come vere e proprie comunità in cui l’energia generata viene “conservata” o “scambiata” con chi ne fa parte: per questo si tratta di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale. Inoltre, le comunità non sono chiuse, ma è sempre possibile aprire a nuovi membri”.

“Voglio ringraziare le ragazze e i ragazzi di Legambiente Fiumicino – conclude – per aver organizzato questo importante momento di confronto e informazione, in collaborazione con il Biodistretto Etrusco Romano. È proprio dai giovani che arriva la spinta al cambiamento, la necessità di salvaguardare il pianeta attraverso azioni concrete e fattibili nel quotidiano che questa amministrazione comunale vuole cogliere, diffondere e attuare”.

Per maggiori informazioni sulle comunità energetiche è possibile visitate il sito internet del comune di Fiumicino al seguente link:

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php/aree-tematiche1/casa-2