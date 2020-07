Assembramenti e dipendenti senza mascherina: chiuso locale a Ponte Milvio per due giorni - Terzo Binario News

Nella nottata appena trascorsa gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, diretti da Angela Cannavale, hanno dato corso ad una serie di controlli a tappeto nelle zone più “calde” della movida romana finalizzati al rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del virus Covid- 19, ed ad evitare il degrado urbano.

Per quanto concerne il quartiere Ponte Milvio, un locale è stato sanzionato e chiuso per due giorni a causa del mancato rispetto dei protocolli Covid-19. I dipendenti non indossavano la mascherina ed era presente un assembramento di persone, all’ interno e all’esterno del bar, peraltro di ridotte dimensioni.

Il gestore – come riportato in una nota della Questura – per poter vendere più bevande alcoliche, consentiva alle persone di portarle in strada (cosa vietata dopo le 23 secondo il regolamento di polizia urbana) anziché consumarle all’interno del bar o nelle sue pertinenze.