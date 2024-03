Asl Roma 4 e Comune di Cerveteri uniti per la prevenzione: grande adesione della cittadinanza per gli screening oncologici • Terzo Binario News

L’Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti ringrazia tutto il personale della Asl Roma 4 e il Rione Madonna dei Canneti che ha dato un importante contributo all’iniziativa

Una giornata dedicata alla Donna e alla prevenzione. Tantissima partecipazione questa mattina a Cerveteri in Largo Don Quiritino Tordi, per la campagna di screening effettuata dalla Asl Roma 4 insieme al Comune di Cerveteri.

“Sono estremamente soddisfatta della forte adesione da parte della cittadinanza – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri – prevenire è la cura più importante che possiamo dare a noi stessi. Questa proposta dalla Asl Roma 4 rappresentava un’occasione davvero importante: ci consentiva infatti di effettuare delle visite davvero importanti per la nostra salute in pieno centro città, senza appuntamento, mettendo a disposizione tutta la strumentazione necessaria come se ci trovassimo all’interno di una struttura ospedaliera. Con la Asl Roma 4 e con la Direttrice Generale Dottoressa Cristina Matranga, si è instaurato un eccellente rapporto di collaborazione: sempre, troviamo in loro disponibilità e tante occasioni per offrire dei servizi alla collettività. Ringrazio dunque lei, tutto lo staff della Asl Roma 4 e tutto il personale medico che quest’oggi è stato impegnato nelle visite e nelle attività della campagna di prevenzione a Cerveteri”.

“Tra i servizi che sono stati offerti – ha aggiunto l’Assessore Francesca Appetiti – test mammografici, del papilloma virus e del colon retto, vaccinazioni e visite oculistiche per bambini. Un ringraziamento ulteriore ci tengo anche a riservarlo per il Rione Madonna dei Canneti, che oltre ad aver collaborato alla pianificazione dell’iniziativa, garantirà nel pomeriggio attività di animazione e intrattenimento per i bambini”.