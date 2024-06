Ascensori scambiati per wc e rifiuti sparsi alla stazione Lido Nord • Terzo Binario News

La denuncia del movimento Italia dei Diritti: “Qui si va oltre qualsiasi immaginazione”

Paola Torbidoni responsabile per il X Municipio del movimento Italia dei Diritti ci segnala la situazione all’interno della stazione Lido Nord, documentando una situazione di degrado:” Gli ascensori che permettono l’accesso in stazione ai disabili si presentano con segni di urina e addirittura con presenza di feci umane, d’accordo l’inciviltà delle persone ma questo non toglie che andrebbero comunque puliti. Una video sorveglianza inoltre permetterebbe di risalire a chi si comporta in questo modo indegno per poterlo poi sanzionare severamente. Ma oltre a questo – prosegue la Torbidoni – su tutta la stazione notiamo abbandono di rifiuti vari e erbe infestanti che crescono in quelle che dovrebbero essere delle piccole aree verdi ad arredare il sito. Abbiamo anche contattato la Polizia Locale di Roma Capitale, ma non ci hanno saputo dare indicazioni su chi debba pulire la stazione. E’ inconcepibile – conclude la Torbidoni – che in un Paese civilizzato si debbano ancora registrare queste vergognose situazioni”.

Anche Carlo Spinelli, segretario provinciale romano e responsabile IdD per la Politica Interna dice la sua su quanto documentato da Paola Torbidoni:” Quello che vediamo nella stazione Lido Nord di Ostia va oltre ogni qualsiasi immaginazione. Non possiamo accettare una situazione come questa con feci umane dentro gli ascensori oltre a rifiuti di qualsiasi genere all’interno di una stazione che dovrebbe rispecchiare poi, in senso positivo, quella che è la città che la ospita. Invece qui è l’esatto contrario e i fruitori della stazione capiscono già dallo stato nel quale si stessa si trova, cosa poi li aspetterà sul territorio. Purtroppo Roma – prosegue Spinelli – continua a far parlare di sé in modo negativo per via di una gestione della pulizia del territorio sicuramente lacunosa e indegna per la Capitale d’Italia e Città tra le più belle al mondo”.

“Sicuramente – conclude – segnaleremo quanto documentato alle autorità e istituzioni competenti mentre chiediamo al Presidente del Municipio, il Sindaco di Roma e l’Assessora all’ambiente di farsi un esamino di coscienza e chiedere perlomeno scusa a tutti coloro che quotidianamente usano la stazione Lido Nord per i propri spostamenti, soprattutto a quelle persone con difficoltà di deambulazione – conclude Spinelli – che usano gli ascensori e che già di per se vivono una condizione disagiata e vengono costretti, come in questo caso, a usufruire di servizi in condizioni igieniche precarie tra feci, urina e sporcizia varia. Solo per questo cari amministratori, dovreste vergognarvi”.