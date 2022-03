Ascani (Pd): "Offerta della biblioteca di Ladispoli ancora da migliorare per gli studenti" - Terzo Binario News

Sabato ho partecipato alla agorà sul tema università organizzata dai Giovani Democratici della provincia di Roma che si è svolta a Ladispoli e nella quale sono emerse molte tematiche.



L’istruzione è uno dei cardini della nostra società e la base per il progresso e per un futuro migliore.

È necessario, dunque, fornire ai nostri giovani tutti i mezzi e gli strumenti affinché possano progredire nei loro studi.



Per questo motivo, il giorno 11 novembre 2021, ho presentato nel consiglio comunale di #ladispoli una mozione contenente delle proposte volte a migliorare la vita degli studenti.



In particolare ho chiesto l’apertura della biblioteca anche nel pomeriggio, l’apertura di nuovi spazi per lo studio, il potenziamento delle reti Wi-Fi negli spazi pubblici, l’installazione di pc e tablet nella biblioteca ed il supporto ad associazioni e organizzazioni culturali giovanili.



Ad oggi l’ampliamento orario per l’apertura della biblioteca è stata messa in pratica. Rimaniamo vigili sulle altre proposte.



Federico Ascani

Consigliere comunale PD

