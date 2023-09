Arte, ultimo giorno per "Kaos" la mostra a Palazzo Ruspoli di Cerveteri • Terzo Binario News

Ultimo giorno oggi, nella splendida cornice di Palazzo Ruspoli a Cerveteri, per “Kaos” la mostra d’arte ideata e curata dal Maestro Andrea Cerqua. Romano, una vita dedicata all’arte, famoso pittore, direttore della rivista “Tracciati d’ Arte” e curatore della prima Biennale d’Arte della Riviera Romana, Andrea Cerqua è anche promotore e curatore di diverse mostre prestigiose.

“Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante” scriveva Nietzsche o ancoraPlatone concepiva il Caos come il luogo primordiale, iniziale della materia informe e ancora grezza a cui attinge il Demiurgo per la formazione del mondo ordinato. Il titolo della mostra, considerato in quest’

ottica, si rivela particolarmente calzante ed efficace, espressione del Kaos che alberga nell’animo degli artisti prima della concretizzazione di un’opera. Che cos’ è il Kaos dunque? Turbinio di sentimenti, disordine, gioia, dolore, disordine, talvolta confusione, emozioni: a questo sentire l’artista mette ordine con la creazione di un’opera d’arte. Le opere esposte sono di alto livello: esponevano anche degli artisti ammessi alla Biennale e i vincitori della stessa manifestazione. Ogni autore ha un timbro, una firma ben precisa che caratterizza ogni sua opera. Sono esposte per la pittura opere astratte, metafisiche, caravaggesche con una particolare attenzione alle luci, autoritratti; per la sezione scultura splendide opere

dalle linee morbide ma anche rappresentanti creature nuove, decisamente innovative; per la fotografia si possono ammirare scatti paesaggistici, dinamici, mosso creativo, fotografie di architetture ed infine un nudo discreto. Sono esposti alcuni dipinti dello stesso Cerqua, opere che infondono un senso di pace e di

profonda armonia.

La sede espositiva è stata recentemente ristrutturata e sono stati valorizzati anche gli splendidi soffitti delle tre sale. È intervenuta, durante questa serata, anche l’abilissima Maestra Claudia Dominici che ha allietato gli ospiti con il suono della sua arpa. Il clima di armonia e di amicizia ha contribuito

alla buona riuscita della serata, favorendo il confronto e la crescita di tutti.

Oggi si seguirà il seguente programma: alle ore 15 presentazione del libro “amen” di Chiara Mutti a cura dell’Associazione Koinèt, alle ore 18 Finissage con brani a quattro mani al pianoforte suonati dalle Maestre Elisa Viscarelli e Giulia Casilli. Chiusura alle ore 21.