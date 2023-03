Arte, l'omaggio a Pasolini di Ombretta Del Monte alla rappresentazione di Villa Giulia a Roma • Terzo Binario News

L’artista civitavecchiese Ombretta Del Monte con le sue opera pittoriche sarà presente domenica 5 marzo nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma alla conclusione della rappresentazione teatrale: “Omaggio a Pier Paolo Pasolini” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis in collaborazione con l’Associazione Culturale ArcheoTheatron.

“Un progetto nazionale di spessore dedicato a una delle figure intellettuali italiane più complesse e interessanti dei primi del ‘900. Il mio inserimento artistico è andato anche a relazionare la figura di Pasolini pittore, un aspetto meno noto al pubblico e alla critica, ma che fu di fondamentale importanza nella formazione registica di Pasolini, come lui stesso asseriva: “Il mio gusto cinematografico, non è di origine cinematografica, ma figurativa […] E non riesco a concepire immagini, paesaggi, composizione di figura, al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica […] Quindi quando le immagini sono in movimento, sono in movimento un po’ come se l’obbiettivo si muovesse su loro come sopra un quadro.” Conclude la Del Monte

Il Museo Etrusco e il direttore Valentino Nizzo hanno accolto la proposta già presentata nella manifestazione di interesse indetta dall’Ente, considerando l’evento culturale e teatrale di assoluto pregio, soprattutto perché Pasolini, grande intellettuale e difensore del Patrimonio Culturale Italiano, fu il primo a considerare la difesa del patrimonio storico paesaggistico della Tuscia, e per questo, diede il via, assieme all’ex Soprintendente dell’Etruria Mario Moretti, della nascita dell’Università della Tuscia.

Il 5 marzo il Museo sarà aperto gratuitamente, il pubblico potrà visitarlo e inoltre poter assistere all’evento che si terrà come reading multimediale alle ore 16.30 nella Sala della Fortuna fino ad esaurimento posti. Al reading nel quale interverrà il Direttore, l’attore regista Agostino De Angelis con un percorso multi artistico tra parola, musica, canto e video proiezioni ci condurrà nel mondo di uno dei personaggi che maggiormente hanno caratterizzato la cinematografia e la cultura italiana nel secolo scorso. Un viaggio tra storia, politica, letteratura, religione, il cambiamento della società, l’inquinamento e la differenza tra sviluppo e progresso. Affiancheranno il regista De Angelis, il tenore Fabio Andreotti con il commento musicale di Rosalba Lapresentazione, il M° Massimo Bacci violinista e direttore d’orchestra con un intervento su Bach e Pasolini, la partecipazione diNicole Belli, Eleonora Pinie gli allievi del Corso di Cinema dell’Associazione Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci, Andrea Vella, Riccardo Dominici, Riccardo Frontoni, Monia Marchi, Filippo Soracco, Josar Baffioni, Nerina Piras, Giacomo Costanzo, Nadia Cardinali, in scena gli abiti di Teresa Venuto Riccardi e le sculture di Paolo Frattari.

Contestualmente nell’emiciclo a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30 sarà esposto il percorso fotografico sugli itinerari pasoliniani di Valerio Faccinie le opere pittoriche di Ombretta Del Monte, Simonetta Sabatini, Giuliano Gentile, Angiolina Marchese, Sergio Bonafaccia, Paolo Ferroni ealcuniscatti fotografici di Massimo La Rosa per il territorio di Civitavecchia, Francesca Baldasseroni, Gianni Tassi, Stefano Colombo, per il Salento della Famiglia di Antonio Tommasi.