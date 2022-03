Ardita: "Le risorse di Ladispoli sono i giovani preparati, non le assunzioni dubbie a Flavia Servizi" - Terzo Binario News

“Ladispoli dispone di risorse vere, giovani preparati sulle eccellenze da valorizzare in città, non i soliti raccomandati assunti in comune con il criterio dell’ amico del parente o dell’ amante del politico.

Attendo la querela della Flavia Servizi, poi invierò tutti gli atti in Procura, perché qualcuno dovrà spiegare nell’ ultimo concorso a premi chi ha vinto il concorso dei tributi dopo una settimana è stato assunto al personale e chi ha vinto il concorso amministrativo ai tributi.

Chiederò il contratto e gli ordini di servizio e lasceremo giudicare alle autorità competenti se la procedura è corretta…

Per la trasparenza e la meritocrazia di laureati preparati ed esperti della materia stranamente estromessi ad un concorso pieno di misteri…..e con un finale già previsto”.

Giovanni Ardita