Arrivano le prime stazioni WiForAgri di rilevazione agrometorologica tra Fiumicino e Cerveteri • Terzo Binario News

Lo dichiara l’assessora alle attività produttive fiumicinese Erica Antonelli, che ricorda come si tratti di un finanziamento regionale ottenuto dal Biodistretto Etrusco Romano

“Ho visitato le prime due centraline installate presso le aziende biologiche Cooperativa Caramadre e il Birrificio agricolo Podere 676” . Lo dichiara l’assessora alle attività produttive Erica Antonelli.

“Il Biodistretto Etrusco Romano ha partecipato al Bando della Regione Lazio per i Biodistretti, il cui progetto, per un valore di circa 100 mila euro, prevede fra l’altro l’installazione di sei stazioni WiForAgri di rilevazione agrometorologica tra Fiumicino e Cerveteri. La tecnologia WiForAgri, mediante miniaturizzazione di sensori wireless e piattaforma web – spiega Antonelli – consente alle aziende agricole di avere un controllo capillare sulla propria attività, monitorando con precisione rischi climatici e fitosanitari e risparmiando su trattamenti, perdite”.

“Questa tecnologia, inoltre, garantirà una diminuzione nell’utilizzo di agrofarmaci e agenti chimici – prosegue l’assessora – grazie all’applicazione di criteri di difesa integrata. Le tecnologie ICT, le reti di sensori e le tecnologie cloud permettono ora un controllo puntuale delle condizioni ambientali e microambientali del processo di coltivazione, tenendo sotto controllo situazioni di rischio climatico e fitosanitario”.

“Senza considerare che oltre alla riduzione di costi, si otterrà un considerevole abbattimento dell’impatto ambientale. Grazie alle nuove tecnologie e alla ricerca applicata in ambito agricolo il settore sta facendo progressi in termini di sostenibilità, con particolare riferimento alla riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti, ma soprattutto con un’attenzione particolare ad una risorsa importantissima come quella idrica per la quale occorre garantire una corretta gestione, salvaguardandola il più possibile” conclude Antonelli

“È auspicabile che nei siti dei Comuni di Fiumicino e Cerveteri, in qualità di soci del Biodistretto, sia possibile, a beneficio di tutti gli agricoltori, inserire il link per acquisire i dati meteorologici”. Aggiunge infine il Presidente del Biodistretto Etrusco Romano Massimiliano Mattiuzzo.